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В Уфе пройдет серия мероприятий ко Дню семьи, любви и верности

В Уфе пройдет серия мероприятий ко Дню семьи, любви и верности

21:36, 03 июл 2025

Столица Башкортостана готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности. Городские учреждения культуры организовали обширную программу событий, приуроченную к 8 июля, сообщается в пресс-службе администрации Уфы.

Торжества стартуют 5 июля в 21:00 показом комедии «Семья года» в летнем кинотеатре на набережной Белой. Лента повествует о похождениях многодетного семейства Рахматуллиных, участвующих в состязании за главную награду.

7 июля в 18:00 у фонтана «Танцующие журавли» выступят артисты Городского дворца культуры. В программе концерта — лирические композиции о любви и семейных традициях.

Основные празднества запланированы на 8 июля. В 16:00 во дворце культуры «Моторостроитель» пройдет концерт «Всё начинается с любви». Одновременно в парке «Первомайский» библиотечная система организует развлекательно-образовательную программу «Семья — царство великой любви».

В 17:00 там же детские библиотеки проведут мастер-класс «Ромашки — белый лепесток», где участники изготовят символ праздника. Параллельно в парке Аксакова состоится выступление солистов ГДК.

Праздник посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного союза.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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