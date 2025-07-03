Экс-министр юстиции Башкирии скончалась на 100-м году жизни

21:48, 03 июл 2025

После длительной болезни на сотом году жизни скончалась Ляля Идрисова, которая руководила министерством юстиции Башкирии в период с 1971 по 1983 годы. Уход из жизни подтвердил госкомитет Башкортостана по делам юстиции в своем телеграм-канале.

Коллеги вспоминают Идрисову как выдающегося профессионала и организатора. Сотрудники ведомства высоко ценили ее яркие выступления на торжественных мероприятиях, рассказы о работе министерства в советские годы и мудрые советы молодому поколению.

"Ляля Хазиевна останется в памяти как превосходный специалист и удивительный человек", - отметили в госкомитете.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции