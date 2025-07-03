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Полуторагодовалая малышка борется за жизнь после аварии в Башкирии, где погибла ее мать

Полуторагодовалая малышка борется за жизнь после аварии в Башкирии, где погибла ее мать

21:52, 03 июл 2025

В Башкирии после автокатастрофы медики выхаживают полуторагодовалого ребенка, который лишился матери в результате ДТП. Трагедия произошла 29 июня в Балтачевском районе, сообщает «Башинформ».

Автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда и опрокинулся. 38-летняя женщина-водитель скончалась на месте происшествия. В машине также находились три ее дочери и племянница.

Младшей из детей потребовалось хирургическое вмешательство. После пребывания в реанимации ребенка поместили в нейрохирургическое отделение. Заботу о малышке взяли на себя специалисты Благотворительного фонда «Наши дети». Остальные пострадавшие девочки находятся в Бирской больнице в стабильном состоянии. Бабушка детей занимается организацией прощания с погибшей дочерью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: БФ «Наши дети»
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