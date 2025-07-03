Башкирию ждут дожди с градом и грозами. Прогноз на выходные

22:03, 03 июл 2025

Нестабильная погода задержится в Башкирии. В республике на 4 и 5 июля прогнозируются осадки с небольшими перерывами. Информацией поделились в Башгидромете.

В пятницу, 4 июля, ночью дожди пройдут местами, а днём станут кратковременными. В некоторых районах возможны грозы и град. Ветер прогнозируется умеренный, западной четверти. Ночью температура воздуха составит +8...+13 градусов, днем — поднимется до +19...+24.

В субботу, 5 июля, вновь ожидаются кратковременные осадки, днём с грозами. Ветер западный и северо-западный, умеренный, днём порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днём воздух прогреется до +21...+26 градусов.

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Автор: Семен Подгорный