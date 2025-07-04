В Башкирию придёт жара с грозами

18:05, 04 июл 2025

В республику на ближайшие выходные возвращается жаркая погода, которая будет сопровождаться осадками. Такой прогноз на 5 и 6 июля предоставили в региональном управлении по гидрометеорологии.

5 июля днём воздух прогреется до +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10...+15. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западного направления, умеренный, с порывами.

В воскресенье дневной максимум достигнет +25 градусов, а ночные показатели составят от +11 до +16. Снова прогнозируются дожди с грозами, при которых порывы западного ветра могут усилиться до сильных.

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Автор: Семен Подгорный