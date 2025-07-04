Башкирия простилась с ефрейтором, погибшим в зоне СВО
18:33, 04 июл 2025
Накануне в Башкирии похоронили военнослужащего Раиля Самситдинова, который погиб в ходе специальной военной операции. Церемония прощания состоялась в селе Нукатово Белорецкого района.
Информацию о траурном мероприятии распространила пресс-служба районной администрации.
Самситдинов родился в 1981 году. В российской армии занимал должность наводчика-оператора БМП. В начале 2000-х принимал участие в антитеррористических мероприятиях на Северном Кавказе, отслужив 191 боевой день. До мобилизации трудился бурильщиком на вахте.
В 2024 году башкортостанец заключил военный контракт с оборонным ведомством и убыл в зону СВО, где исполнял обязанности старшего стрелка в подразделении «Шторм».
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