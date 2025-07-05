МЧС предупреждает: на Башкирию надвигаются грозы и туман

22:34, 05 июл 2025

Жителей Башкирии ждёт резкое изменение погоды. О неблагоприятных условиях в воскресенье, 6 июля, информирует региональное управление МЧС.

По прогнозам, местами по республике пройдут грозы, возможен локальный град. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, при грозах усиливаясь порывами.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днём поднимется до +18…+23, а на юго-востоке — до +28.

Автомобилистов предупреждают о снижении видимости на дорогах: при дожде до 1–2 километров, при ночном и утреннем тумане — до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный