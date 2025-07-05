Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Главный памятник Уфы готовят к демонтажу

Главный памятник Уфы готовят к демонтажу

22:41, 05 июл 2025

В Уфе начался подготовительный этап к демонтажу главного монумента — памятника Салавату Юлаеву, который отправят на реконструкцию. Информацию об этом распространили в правительстве республики после совещания, которое провел заместитель премьер-министра Рустем Газизов.

На текущий момент территория вокруг известной скульптуры полностью огорожена. Рабочие приступили к ликвидации клумб, расположенных на прилегающем участке.

Согласно плану, в ближайшие несколько недель будет организован полноценный строительный городок. Затем на объект завезут необходимую тяжелую технику и установят строительные леса для проведения работ.

Вице-премьер Газизов подчеркнул, что все работы выполняются строго по графику дорожной карты и находятся на особом контроле.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву
Культура в Башкирии
В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву
Призывникам из Башкирии не грозит отправка в зону СВО
Общество в Башкирии
Призывникам из Башкирии не грозит отправка в зону СВО
В Уфе ограничат доступ к памятнику Салавату Юлаеву до конца июня
Общество в Башкирии
В Уфе ограничат доступ к памятнику Салавату Юлаеву до конца июня
В Башкирии 107,9 тыс. человек получат по 2 тыс. рублей накануне праздника
Общество в Башкирии
В Башкирии 107,9 тыс. человек получат по 2 тыс. рублей накануне праздника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен