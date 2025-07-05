Главный памятник Уфы готовят к демонтажу

22:41, 05 июл 2025

В Уфе начался подготовительный этап к демонтажу главного монумента — памятника Салавату Юлаеву, который отправят на реконструкцию. Информацию об этом распространили в правительстве республики после совещания, которое провел заместитель премьер-министра Рустем Газизов.

На текущий момент территория вокруг известной скульптуры полностью огорожена. Рабочие приступили к ликвидации клумб, расположенных на прилегающем участке.

Согласно плану, в ближайшие несколько недель будет организован полноценный строительный городок. Затем на объект завезут необходимую тяжелую технику и установят строительные леса для проведения работ.

Вице-премьер Газизов подчеркнул, что все работы выполняются строго по графику дорожной карты и находятся на особом контроле.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru