Бойцы из Башкирии оборудуют подземные спортзалы в зоне СВО

22:54, 05 июл 2025

Участники специальной военной операции из Башкирии оборудуют под землей спортивные площадки для тренировок. Об этом сообщил глава Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав соответствующие снимки в социальных сетях.

Мэр отметил, что военнослужащие осваивают новые технологии и развивают подземную инфраструктуру. Бойцы создают не только спортзалы, но и современные прачечные с банями. Параллельно функционируют цеха по изготовлению беспилотников, где печатают сбросы и корпуса, налажен выпуск магазинов для автоматов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Vk, личная страница Ратмира Мавлиева.