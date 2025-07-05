Бойцы из Башкирии оборудуют подземные спортзалы в зоне СВО
22:54, 05 июл 2025
Участники специальной военной операции из Башкирии оборудуют под землей спортивные площадки для тренировок. Об этом сообщил глава Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав соответствующие снимки в социальных сетях.
Мэр отметил, что военнослужащие осваивают новые технологии и развивают подземную инфраструктуру. Бойцы создают не только спортзалы, но и современные прачечные с банями. Параллельно функционируют цеха по изготовлению беспилотников, где печатают сбросы и корпуса, налажен выпуск магазинов для автоматов.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Vk, личная страница Ратмира Мавлиева.
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался экс-глава башкирского Нефтекамска
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО
Общество в Башкирии
В Уфе выставили захваченную технику НАТО
Общество в Башкирии
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон