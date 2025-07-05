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Бойцы из Башкирии оборудуют подземные спортзалы в зоне СВО

Бойцы из Башкирии оборудуют подземные спортзалы в зоне СВО

22:54, 05 июл 2025

Участники специальной военной операции из Башкирии оборудуют под землей спортивные площадки для тренировок. Об этом сообщил глава Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав соответствующие снимки в социальных сетях.

Мэр отметил, что военнослужащие осваивают новые технологии и развивают подземную инфраструктуру. Бойцы создают не только спортзалы, но и современные прачечные с банями. Параллельно функционируют цеха по изготовлению беспилотников, где печатают сбросы и корпуса, налажен выпуск магазинов для автоматов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Vk, личная страница Ратмира Мавлиева.
Теги: спецоперация
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