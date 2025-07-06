В Башкирии очень удивили прогнозом на август и сентябрь

11:36, 06 июл 2025

Синоптики Гисметео представили прогноз для Башкирии на конец лета и начало осени. Согласно их данным, жителей республики ожидает продолжительный тёплый период без резких похолоданий и температурных аномалий.

Во второй половине июля в регионе установится благоприятная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от +23 до +27 градусов, а уровень осадков не превысит средние многолетние значения.

Август продолжит эту тенденцию: средняя температура днём составит +21...+22 градуса. Синоптики отмечают, что оба летних месяца окажутся теплее климатической нормы на 0,5–1,5 градуса, что идеально для завершения сезона.

Осень также начнётся с летнего тепла. В первые недели сентября столбики термометров будут держаться на отметках +18...+20 градусов, обеспечив плавный и мягкий переход к новому сезону.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash