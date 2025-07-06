Башкирию ждёт погодная встряска

20:23, 06 июл 2025

Жителей Башкирии ждёт кардинальная смена погоды на неделе. Дождливая прохлада уступит место жаркому солнцу. Такой прогноз предоставили в Башгидромете и Гидрометцентре России.

По данным башкирских синоптиков, 7 и 8 июля в регионе ещё пройдут небольшие дожди, а дневная температура во вторник составит +22...+27. Ночи потеплеют с +6...+11 до +9...+14. Со среды, 9 июля, осадки прекратятся.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с 10 июля воздух днём раскалится до +31 градуса, а 11 и 12 июля — до +32. Ночная температура с 10 на 12 июля поднимется до +19.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash