Кто в Башкирии может взять отпуск летом по закону — список льготников

12:45, 07 июл 2025

Гострудинспекция Республики Башкортостан разъяснила, какие категории работников имеют преимущественное право на летний отдых. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова.

Приоритетом при выборе времени отпуска пользуются несколько групп сотрудников. В первую очередь это работники младше 18 лет, многодетные родители с тремя и более детьми до совершеннолетия (при условии, что самому младшему не исполнилось 14 лет), а также участники боевых действий.

Право на внеочередной отпуск также имеют супруги женщин, находящихся в декретном отпуске, и семьи военнослужащих. Беременные сотрудницы и матери, воспитывающие детей до трехлетнего возраста, могут присоединить очередной оплачиваемый отпуск к декретному.

Для остальных работников время отдыха определяет руководство компании. Однако при составлении графика сотрудник вправе потребовать полный отпуск, если он не берется авансом.

Ведомство напомнило: отпуск можно взять заранее, не отработав полный год. Но при увольнении до окончания рабочего года работодатель может удержать выплаченные отпускные за неотработанное время.

Разделение отпуска допускается только по взаимному согласию сторон, при этом одна часть должна составлять минимум 14 дней. Если работник имеет право на полный 28-дневный отпуск, это закрепляется в обязательном для исполнения графике согласно статье 123 Трудового кодекса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen