Жителей Башкирии предупредили об опасности

21:42, 07 июл 2025

Резкое ухудшение погоды ожидается в Башкирии 8 июля. Об этом сообщает региональный Минтранс со ссылкой на синоптиков Башгидромета.

Ночью и утром на некоторых участках дорог ляжет туман, видимость сократится до 500–1000 метров.

Днём прогнозируют кратковременные дожди, местами они перейдут в сильные ливни с грозами. При грозе ожидается порывистый ветер.

Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash