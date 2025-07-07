Жителей Башкирии предупредили об опасности
21:42, 07 июл 2025
Резкое ухудшение погоды ожидается в Башкирии 8 июля. Об этом сообщает региональный Минтранс со ссылкой на синоптиков Башгидромета.
Ночью и утром на некоторых участках дорог ляжет туман, видимость сократится до 500–1000 метров.
Днём прогнозируют кратковременные дожди, местами они перейдут в сильные ливни с грозами. При грозе ожидается порывистый ветер.
Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash