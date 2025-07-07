Разведчик из Башкирии с позывным «ЛИС» спас боевого товарища

22:19, 07 июл 2025

Командир отделения первого батальона имени Минигали Шаймуратова из Иглинского района Башкирии получил высокие государственные награды за героизм в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Военнослужащий с позывным «ЛИС» проявил исключительное мужество в сентябре 2024 года во время разведывательной миссии. Когда противник засёк беспилотник башкирских военных, бойцы решили не бросать технику и отправились на её поиски. В ходе операции один из солдат получил серьёзное ранение нижней конечности.

Командир немедленно организовал эвакуацию пострадавшего. Благодаря решительным действиям «ЛИСА» военнослужащий выжил и был доставлен в госпиталь. Несмотря на сложную обстановку, разведгруппа успешно завершила задание — переданные координаты позволили артиллеристам уничтожить украинские позиции.

В прошлом году офицер досрочно получил звание старшего лейтенанта по приказу главы Минобороны. Сейчас он возглавляет взвод беспилотников штурмовой роты.

За боевые заслуги «ЛИС» награждён медалями Жукова, Шаймуратова, «За боевое отличие», «Участник СВО» и другими государственными наградами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал администрации Иглинского района