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Почти 31 тысяча рублей на ребёнка: как семьям в Башкирии получить выплату

Почти 31 тысяча рублей на ребёнка: как семьям в Башкирии получить выплату

22:49, 07 июл 2025

Единовременное пособие при рождении ребёнка в размере 30 982,97 рубля могут получить все семьи Башкирии. Эта мера поддержки не зависит от дохода или трудоустройства родителей, информирует региональное отделение Социального фонда.

С начала текущего года выплату уже оформили 12 265 семей республики.

Как оформить пособие

Порядок получения прост. Трудоустроенным гражданам средства начисляются автоматически через работодателя. Неработающим родителям для оформления пособия необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно на портале «Госуслуги» либо лично, обратившись в клиентскую службу СФР.

Важно успеть подать документы в течение шести месяцев с момента рождения малыша. При рождении двойни или тройни пособие выплачивается на каждого из детей. Право на получение финансовой поддержки также распространяется на опекунов и усыновителей ребёнка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: выплаты
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