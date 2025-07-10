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Роспотребнадзор Башкирии призвал работодателей сокращать рабочий день в жару

Роспотребнадзор Башкирии призвал работодателей сокращать рабочий день в жару

20:32, 10 июл 2025

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан выступило с официальными рекомендациями по организации трудового процесса в условиях повышенных температур. Ведомство напомнило о необходимости соблюдения температурного режима в офисных помещениях.

Согласно рекомендациям, при наличии кондиционирования воздуха температура должна поддерживаться на уровне 24-25 градусов Цельсия. В помещениях без климатической техники действует градация: при 28,5°C рабочий день сокращается на час, при 29°C — на два часа, при 30,5°C — на четыре часа. Температура свыше 32,5°C классифицируется как экстремальная для трудовой деятельности.

Специалисты установили требования к организации труда в жаркие дни: сотрудники получают право на 10-12-минутный отдых в прохладном помещении через каждые 15-20 минут работы. Рекомендуется использование плотной одежды, а к работе допускаются лица в возрасте от 25 до 40 лет.

Для поддержания здоровья организма необходимо соблюдать питьевой режим: при температуре выше 30°C употреблять минимум 0,5 литра воды ежечасно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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