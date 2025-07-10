Конец жаре: в Башкирии похолодает и придут грозы

21:41, 10 июл 2025

В Башкортостане в ближайшие дни отступит жара, сообщает Башгидромет.

11 июля температура воздуха днём составит от +26 до +31°C, ночью — до +18°C. Уже на следующий день, 12 июля, дневные показатели понизятся до +23...+28°C, а ночные останутся прежними.

В оба этих дня в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ожидается умеренный ветер западного и северо-западного направлений с порывами до сильного.

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Автор: Семен Подгорный