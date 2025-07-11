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В Учалах простились с 18-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В Учалах простились с 18-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

23:03, 11 июл 2025

Сегодня в башкирском городе Учалы состоялось прощание с 18-летним рядовым Егором Торжиковым, который погиб при выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Молодой человек родился 16 июля 2006 года в Димитровграде, где получил неполное среднее образование. В 2024 году был мобилизован в ВС РФ, где нес службу в качестве наводчика. За проявленную доблесть военнослужащий удостоен Ордена Мужества посмертно.

Представители администрации Учалинского района подчеркнули, что Егор Александрович был преданным сыном и верным товарищем. Память о нем сохранится в сердцах родственников и односельчан как пример храбрости и самоотверженности.

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В Башкирии простились с военнослужащим, павшим в ходе спецоперации

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Учалинского района Башкирии
Теги: Учалы спецоперация Погибшие на Украине
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