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Башкирию накроет летний зной. Синоптики дали прогноз на выходные

Башкирию накроет летний зной. Синоптики дали прогноз на выходные

23:15, 11 июл 2025

В Башкирии на предстоящие выходные, 12 и 13 июля, установится жаркая погода. Такой информацией поделились в региональном Башгидромете.
По данным метеорологов, в субботу существенных осадков не прогнозируется, кроме небольшого дождя в юго-западных районах.

Ночью температура составит +13...+18 градусов, днём воздух прогреется до +23...+28.

Ветер северный, умеренный, местами с порывами. В воскресенье также сохранится сухая погода. Ночью будет +9...+14, а днём столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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