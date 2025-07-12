В Башкирии умер последний житель покинутой деревни

22:12, 12 июл 2025

В Башкирии скончался Киньягул Салимгареев — единственный обитатель заброшенной деревни Субхангулово Белорецкого района. Мужчине было 92 года.

Салимгареев стал известен как отшельник, проведший в одиночестве свыше 60 лет. В середине XX века местные власти приняли решение не проводить электричество в населенный пункт и предложили всем жителям переехать. Все семьи покинули свои дома, но Киньягул Гимранович остался.

Мужчина вел собственное хозяйство: культивировал овощи, охотился и разводил пчел. Несмотря на уединенный образ жизни, он регулярно принимал участие в избирательных кампаниях.

По словам бывшего главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты, отшельник никогда не обращался к медикам и не употреблял медикаменты, предпочитая лечение растениями. В прошлом году родные помогли возвести новое жилище с печным отоплением и генератором. К Салимгарееву часто приезжали туристы, охотники и съемочные группы для создания документальных материалов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Vk, личная страница Андрея Иванюты