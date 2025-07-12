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В Башкирию возвращается жара

В Башкирию возвращается жара

22:23, 12 июл 2025

Специалисты регионального Гидрометцентра представили прогноз на ближайшие трое суток, который обнадёживает тех, кто уже отчаялся дождаться тепла. Согласно данным синоптиков, в Башкирию придёт потепление, а температура воздуха может достигнуть отметки в +30 градусов.

В воскресенье, 13 июля, на территории региона существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с северных направлений с умеренной силой, однако днём местами возможны его усиления. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Аналогичная синоптическая ситуация сохранится и в понедельник, 14 июля. Ожидается переменная облачность, при этом вероятность дождей минимальна. Направление и сила ветра останутся без изменений. Температурный режим также будет стабильным: ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днём потеплеет до +21…+26.

Информация о грядущем потеплении вызвала оживлённую реакцию в социальных сетях. Большинство жителей республики с воодушевлением встретили новость, отметив, что давно скучали по солнцу и настоящему лету. Некоторые подчеркнули важность тёплой погоды для укрепления иммунитета. В то же время нашлись и те, кто выразил обеспокоенность из-за приближающейся жары, ссылаясь на ухудшение самочувствия в знойные дни.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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