МЧС объявило о максимальной пожароопасности в Башкирии

22:15, 13 июл 2025

В Башкирии 14 июля установлен четвертый класс пожароопасности. Об этом уведомило региональное управление МЧС.

Экстремальная ситуация прогнозируется в юго-восточной части республики в понедельник. Спасательная служба рекомендует населению проявлять повышенную бдительность при использовании открытого огня и строго следовать нормам противопожарной безопасности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ