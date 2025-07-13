МЧС объявило о максимальной пожароопасности в Башкирии
22:15, 13 июл 2025
В Башкирии 14 июля установлен четвертый класс пожароопасности. Об этом уведомило региональное управление МЧС.
Экстремальная ситуация прогнозируется в юго-восточной части республики в понедельник. Спасательная служба рекомендует населению проявлять повышенную бдительность при использовании открытого огня и строго следовать нормам противопожарной безопасности.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ