В Башкирии резко похолодает

22:21, 13 июл 2025

Текущее летнее тепло в Башкирии готовится сменить резкое ночное похолодание. Уже в предстоящую ночь на понедельник, 14 июля, в горных районах республики столбики термометров могут опуститься до +3 градусов. Такой информацией поделились в Госкомитете РБ по ЧС, основываясь на данных, предоставленных синоптиками Башгидромета.

Согласно прогнозу метеорологов, на территории региона установится переменная облачность, при этом существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный и северо-западный ветер, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8...+13 градусов, однако в горных районах опустится до +3. Днём воздух прогреется до +22...+27 градусов. На автомобильных дорогах республики сохранится хорошая видимость.

В Уфе синоптическая ситуация будет аналогичной: переменная облачность без осадков. Ветер сохранит северное и северо-западное направление со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит +9...+11 градусов, днем потеплеет до +23...+25 градусов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash