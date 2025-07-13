Ягненок из Башкирии научился играть в футбол после того, как его бросила мать

22:31, 13 июл 2025

В деревне Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии ягненок стал настоящей звездой соцсетей благодаря своим футбольным навыкам. Об этом сообщил телеграм-канал «Моя Уфа» со ссылкой на подписчика.

Малыша дважды бросала родная мать, но односельчане спасали детеныша. В итоге ягненок обрел новую семью и привязался к мальчику Чингизу, который обучил его играть в футбол. Животное постоянно следует за своим юным хозяином и питается из соски.

Ранее издание Ньюс-Баш писало о добермане Рее из Нефтекамска, который стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами

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Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал «Моя Уфа», скриншот видео.