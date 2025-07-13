Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ягненок из Башкирии научился играть в футбол после того, как его бросила мать

Ягненок из Башкирии научился играть в футбол после того, как его бросила мать

22:31, 13 июл 2025

В деревне Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии ягненок стал настоящей звездой соцсетей благодаря своим футбольным навыкам. Об этом сообщил телеграм-канал «Моя Уфа» со ссылкой на подписчика.

Малыша дважды бросала родная мать, но односельчане спасали детеныша. В итоге ягненок обрел новую семью и привязался к мальчику Чингизу, который обучил его играть в футбол. Животное постоянно следует за своим юным хозяином и питается из соски.

Ранее издание Ньюс-Баш писало о добермане Рее из Нефтекамска, который стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал «Моя Уфа», скриншот видео.
Теги: Бакалинский район
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили об опасности
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили об опасности
В Башкирии найден мертвым пропавший мужчина с собаками
Происшествия в Башкирии
В Башкирии найден мертвым пропавший мужчина с собаками
Врачи Уфы вылечили ребенка с редким синдромом «ошпаренной кожи»
Здравоохранение в Башкирии
Врачи Уфы вылечили ребенка с редким синдромом «ошпаренной кожи»
Грозовой фронт накроет Башкирию
Общество в Башкирии
Грозовой фронт накроет Башкирию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен