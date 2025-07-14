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В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов

В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов

22:51, 14 июл 2025

Ночной холод придёт в Башкирию в ночь на вторник, 15 июля. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков Башгидромета.

По их прогнозу, на территории республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +10...+15°С, однако в горных районах опустится до +5°С. Днём потеплеет до комфортных +24...+29°С.

Ветер северного направления 2–7 м/с, днём местами порывистый. На автодорогах ночью и утром возможен туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Опасных явлений не прогнозируется.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: погода в башкирии
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