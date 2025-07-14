Житель Башкирии поблагодарил полицейских за спасение жизни

23:04, 14 июл 2025

Пожилой житель села Старокалмашево выразил признательность сотрудникам ГИБДД за оказанную помощь. Инцидент произошел на сельском празднике, о чем сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Вечером 5 июля во время проведения праздника «Здравствуйте, односельчане!» в Чекмагушевском районе к дежурившим полицейским обратился местный житель преклонного возраста. Мужчина пожаловался на резкую боль в животе и попросил помочь добраться до больницы, поскольку самостоятельно передвигаться не мог.

Сотрудники Госавтоинспекции Альфред Нуриев и Руслан Гумеров тут же откликнулись на просьбу и транспортировали пострадавшего в приемное отделение районной поликлиники. После оказания помощи полицейские продолжили дежурство на мероприятии.

Позднее благодарный житель направил письмо руководству, где выразил глубокую признательность правоохранителям за своевременную помощь.

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Автор: Семен Подгорный