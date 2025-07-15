В Башкирии резко ухудшится погода: ожидаются грозы, дожди и туман

23:12, 15 июл 2025

В республике 16 июля ожидается непогода, о чём информирует Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на синоптиков Башгидромета. Прогнозируется переменная облачность.

Ночью небольшие дожди пройдут на севере, а днём распространятся местами по региону, принеся с собой грозы.

Ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. Ночью температура установится в пределах +11…+16 °С, в северных и горных районах опустится до +6 °С. Днём воздух прогреется до +20…+25 °С, на юге — вплоть до +30 °С.

На отдельных участках автодорог ночью и утром ляжет туман, видимость составит 500–1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash