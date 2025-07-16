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В Башкирии синоптики сообщили о дождях и похолодании

В Башкирии синоптики сообщили о дождях и похолодании

22:30, 16 июл 2025

После жаркой недели погода в Башкирии резко изменится — в республику придут дожди и похолодание. Такой прогноз на четверг, 18 июля, даёт Башгидромет.

Согласно информации метеорологов, в этот день местами ожидаются небольшие осадки. Ночью температура воздуха установится на отметках +9…+14°С, в восточных районах опустится до +4°С. Днём воздух прогреется до +22…+27°С. Будет дуть умеренный ветер северного направления, местами с порывами.

Специалисты отмечают, что, несмотря на перемены, среднесуточные показатели соответствуют климатической норме, а дневные температуры останутся комфортными для отдыха.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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