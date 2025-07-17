Еще один сюрприз приготовила погода жителям Башкирии
21:36, 17 июл 2025
В Башкирии в ближайшие выходные, 18 и 19 июля, будет дуть сильный ветер. Об этом информируют синоптики Башгидромета.
Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, на востоке похолодает до +5. Днём столбики термометров поднимутся до +21, +26. В пятницу местами пройдёт небольшой дождь, а уже в субботу синоптики обещают погоду без существенных осадков.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Башкирию накроет летний зной. Синоптики дали прогноз на выходные
Общество в Башкирии
В Башкирии предупредили о погодной опасности
Общество в Башкирии
Синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: Башкирию захлестнет волна тепла