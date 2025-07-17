Еще один сюрприз приготовила погода жителям Башкирии

21:36, 17 июл 2025

В Башкирии в ближайшие выходные, 18 и 19 июля, будет дуть сильный ветер. Об этом информируют синоптики Башгидромета.

Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, на востоке похолодает до +5. Днём столбики термометров поднимутся до +21, +26. В пятницу местами пройдёт небольшой дождь, а уже в субботу синоптики обещают погоду без существенных осадков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash