Метеорологи обещают теплые выходные в Башкирии
22:32, 18 июл 2025
Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на субботу, 19 июля.
В выходной день жителей региона ожидает переменная облачность с прояснениями, значительных осадков не предвидится.
Ночью термометры покажут +8...+13°C, в восточных и северных территориях возможно похолодание до +3°C.
Днем температура достигнет комфортных +20...+25°C. Прогнозируется умеренный ветер северного направления.
Метеорологи отмечают, что в период с 11 по 20 июля среднесуточная температура в регионе превысит климатическую норму на один градус.
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Автор: Семен Подгорный
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