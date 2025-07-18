Метеорологи обещают теплые выходные в Башкирии

22:32, 18 июл 2025

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на субботу, 19 июля.

В выходной день жителей региона ожидает переменная облачность с прояснениями, значительных осадков не предвидится.

Ночью термометры покажут +8...+13°C, в восточных и северных территориях возможно похолодание до +3°C.

Днем температура достигнет комфортных +20...+25°C. Прогнозируется умеренный ветер северного направления.

Метеорологи отмечают, что в период с 11 по 20 июля среднесуточная температура в регионе превысит климатическую норму на один градус.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный