Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Метеорологи обещают теплые выходные в Башкирии

Метеорологи обещают теплые выходные в Башкирии

22:32, 18 июл 2025

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на субботу, 19 июля.

В выходной день жителей региона ожидает переменная облачность с прояснениями, значительных осадков не предвидится.

Ночью термометры покажут +8...+13°C, в восточных и северных территориях возможно похолодание до +3°C.

Днем температура достигнет комфортных +20...+25°C. Прогнозируется умеренный ветер северного направления.

Метеорологи отмечают, что в период с 11 по 20 июля среднесуточная температура в регионе превысит климатическую норму на один градус.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Еще один сюрприз приготовила погода жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Еще один сюрприз приготовила погода жителям Башкирии
В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара
Общество в Башкирии
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара
Весна пришла: В Башкирии ожидается потепление до +13°C
Общество в Башкирии
Весна пришла: В Башкирии ожидается потепление до +13°C


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен