В Башкирию станет резко жарко

22:52, 19 июл 2025

В Башкирии ожидается резкая смена погоды: после ночных заморозков в республику придёт жара до +31 градуса. Об этом на 20 и 21 июля предупредили в Башгидромете.

Причина — северо-западный антициклон, который повысит атмосферное давление. В воскресенье, 20 июля, осадков не ожидается. Ночью +5…+10°С, но в северных и горных районах возможны заморозки до -1°С. Днём потеплеет до +23…+28°С. Ветер сменится с северного на южный, от слабого ночью до умеренного днём.

В понедельник, 21 июля, тенденция к повышению температуры сохранится. Ночью она повысится до +9…+14°С, днём воздух прогреется до +26…+31°С.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash