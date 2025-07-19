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В Башкирию станет резко жарко

В Башкирию станет резко жарко

22:52, 19 июл 2025

В Башкирии ожидается резкая смена погоды: после ночных заморозков в республику придёт жара до +31 градуса. Об этом на 20 и 21 июля предупредили в Башгидромете.
Причина — северо-западный антициклон, который повысит атмосферное давление. В воскресенье, 20 июля, осадков не ожидается. Ночью +5…+10°С, но в северных и горных районах возможны заморозки до -1°С. Днём потеплеет до +23…+28°С. Ветер сменится с северного на южный, от слабого ночью до умеренного днём.
В понедельник, 21 июля, тенденция к повышению температуры сохранится. Ночью она повысится до +9…+14°С, днём воздух прогреется до +26…+31°С.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: погода в башкирии
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