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Россияне смогут получить накопительную пенсию целиком

Россияне смогут получить накопительную пенсию целиком

23:07, 19 июл 2025

Россияне имеют возможность единовременного получения накопительной пенсии при соблюдении определенных условий, сообщают специалисты пенсионной системы.

Граждане смогут забрать всю сумму накопительной части пенсии одним платежом, если размер средств не превышает установленный лимит в 412 тысяч рублей. Данная возможность доступна женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет.

Накопительная пенсия была приостановлена в 2014 году — работодатели прекратили направлять на нее страховые взносы. При этом ранее сформированные накопления сохранились и продолжают увеличиваться за счет инвестирования.

В текущем году максимальная сумма для единовременного получения выросла на 17 процентов и достигла 411 750 рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Заявление на выплату подается через портал «Госуслуги», в подразделениях Социального фонда, центрах госуслуг или негосударственном пенсионном фонде при размещении там средств.

Помимо разовой выплаты доступны ежемесячные перечисления или срочные выплаты продолжительностью десять лет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
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