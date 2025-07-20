Башкирию ждёт погодный сюрприз

23:00, 20 июл 2025

В Башкирии в начале новой недели ожидается резкое потепление, которое затем сменится непогодой. Об этом сообщили в Башгидромете.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 21 июля, ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, днём потеплеет до +26...+31. Осадков не будет. Ветер юго-восточный, южный, умеренный.

Во вторник, 22 июля, жара не отступит, но местами по республике пройдут кратковременные дожди. Они могут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash