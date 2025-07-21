В Башкирии прогнозируется тропическая погода

21:55, 21 июл 2025

Жителей Башкирии в ближайшие два дня ждёт жаркая погода с осадками. Такой прогноз на 22 и 23 июля предоставили в Башгидромете.

Во вторник днём воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +15...+20, местами до +10. Днем в отдельных районах республики пройдёт небольшой дождь с грозой. Ветер умеренный, восточный, с порывами при грозе.

В среду, 23 июля, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Дневная температура составит +23...+28 градусов, ночная — +13...+18. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Синоптики предупреждают, что при грозе его порывы усилятся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash