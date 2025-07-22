Приятная новость для пенсионеров Башкирии: появилась возможность получить все накопления разом

22:29, 22 июл 2025

В Республике Башкортостан жители получили возможность забрать накопительную часть пенсии единовременно при условии, что размер не превышает 411 750 рублей. Соответствующую информацию распространило региональное отделение Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, механизм определения формата получения средств упростился с прошлого года благодаря установлению точных критериев подсчета. Разовая выплата предоставляется в случаях, когда накопительная пенсия равна 10 процентам или менее от федерального прожиточного минимума пенсионера, который составляет 1525 рублей. При превышении этого лимита устанавливаются регулярные месячные перечисления.

За получением средств могут обратиться представители мужского пола, достигшие 60-летнего возраста, и женщины от 55 лет, а также граждане, которым полагается досрочная страховая пенсия по закону.

Для выяснения объема накоплений необходимо получить справку из персонального лицевого счета через портал государственных услуг или непосредственно в территориальном подразделении СФР региона.

Подача заявления осуществляется посредством электронной системы Госуслуг или при личном визите в службы Соцфонда Башкортостана. При размещении средств в негосударственном пенсионном фонде следует направляться именно в эту организацию.

Башкирское отделение Соцфонда в текущем году произвело разовые перечисления накоплений восьми тысячам местных жителей.

Пенсионные средства предоставляются либо полной суммой сразу, либо равными долями ежемесячно. Для определения варианта получения требуется рассчитать величину месячных платежей на основе общего объема накоплений и установленного временного периода выплат. В 2025 году данный период равен 270 месяцам для граждан соответствующего возраста.

Например, при накоплениях женщины 55 лет в размере 400 тысяч рублей расчет выглядит следующим образом: 400 000 разделить на 270 равно 1 481,48 рублей. Десятипроцентная доля от минимума пенсионера составляет 1 525 рублей. Поскольку расчетная сумма меньше порогового значения, выплата производится единовременно.

Стоит отметить, что формирование накопительной части пенсии приостановлено с 2014 года. Работодатели уже десятилетие не перечисляют взносы на накопительные счета сотрудников. Однако ранее сформированные суммы продолжают инвестироваться, что обеспечивает их увеличение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash