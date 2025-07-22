Метеорологи предупреждают жителей Башкирии о непогоде

22:52, 22 июл 2025

В Башкирии в среду, 23 июля, ожидаются сложные погодные условия. Об этом информирует Башгидромет.

По прогнозам синоптиков, на республику обрушатся кратковременные дожди, грозы, местами с ливнями и градом.

Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днём столбики термометров поднимутся до отметок +23...+27.

Ветер прогнозируется восточного и юго-восточного направлений, при грозе его порывы усилятся.

Вместе с тем, вся третья декада июля в регионе окажется в среднем на один градус холоднее климатической нормы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash