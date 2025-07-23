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В Башкирии на 80-м году жизни умер бывший руководитель Федоровского района

В Башкирии на 80-м году жизни умер бывший руководитель Федоровского района

12:06, 23 июл 2025

В республике Башкортостан скончался экс-руководитель администрации Федоровского района Илья Захаров. О смерти почетного жителя муниципального образования на 80-м году жизни сообщил действующий глава района Венер Насретдинов в своих социальных сетях.

Илья Захаров родился 1 августа 1945 года в деревне Соколовка Стерлитамакского района. За свою жизнь он получил три профессиональных образования. Карьерный путь начинал в качестве тракториста-машиниста в подразделении Альшеевского зерносовхоза. После службы в Советской армии многие годы трудился в аграрной сфере Гафурийского и родного Стерлитамакского районов. В 1992 году получил назначение на должность первого заместителя руководителя Стерлитамакского района.

С 1998 года Илья Захаров руководил Федоровским районом, который специализируется на агропромышленном производстве.

Венер Насретдинов отметил значительный вклад покойного в развитие территории. При нем активно проводилась газификация населенных пунктов, велась масштабная работа по благоустройству, улучшению жилищных условий населения, возведению социальных объектов, асфальтированию дорожного полотна, обеспечению стабильной работы коммунального хозяйства. Особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства. Насретдинов подчеркнул, что память о Захарове останется в сердцах всех знавших его людей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Федоровского района, Vk
Теги: Федоровский район
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