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Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике

Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике

12:22, 23 июл 2025

В заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии медведь разгромил борть, сообщил замдиректора по пчеловодству Радик Галин.

По словам сотрудников заповедника, косолапый не ограничится одним дуплом и продолжит охоту за медом. Специалисты отмечают кризисное состояние популяции бурзянской бортевой пчелы в регионе. Для охраняемой территории критически важно сохранение каждой семьи этих насекомых.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: заповедник «Шульган-Таш»
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