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Башкирию накроют ливни с градом

Башкирию накроют ливни с градом

23:13, 23 июл 2025

Жителям Башкирии стоит приготовиться к ухудшению погоды. О ливнях, грозах и граде в ближайшие два дня сообщили в региональном Башгидромете.

По прогнозу синоптиков, 24 и 25 июля в республике пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днём они усилятся до ливней, возможен град. Ветер сменится с юго-западного на северный, ожидаются сильные порывы.

Температура ночью составит +12...+17 градусов. Днём в четверг воздух прогреется до +23...+28, в пятницу станет чуть-чуть прохладнее: +21...+26.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: погода в башкирии
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