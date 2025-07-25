В Башкирии на смену жаре идёт похолодание

00:08, 25 июл 2025

Жителей республики ждёт резкая смена погоды. После знойных дней в регион приходит прохлада. Об этом сообщили в Башгидромете, озвучив прогноз на пятницу, 25 июля, и предстоящие выходные.

Ночью столбик термометра опустится до +10...+15 градусов, днём воздух прогреется максимум до +18...+23. Местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

В субботу и воскресенье тепла тоже не предвидится — днём температура достигнет лишь +22...+23 градусов. Дождей при этом не ожидается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash