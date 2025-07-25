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В Башкирии 65 тысяч пенсионеров получают надбавки к пенсии за детей

В Башкирии 65 тысяч пенсионеров получают надбавки к пенсии за детей

00:16, 25 июл 2025

Свыше 65 тысяч пенсионеров Республики Башкортостан получают увеличенные фиксированные выплаты к пенсии за содержание детей на иждивении. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Право на дополнительную выплату имеют пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних или детей до 23 лет, которые учатся по очной форме обучения. Также надбавка полагается за иждивенцев с инвалидностью, установленной с детства.

Величина доплаты равна трети от суммы фиксированной выплаты и начисляется на каждого иждивенца, однако учитываются максимум трое детей. Увеличенная выплата подлежит ежегодной индексации и назначается как трудящимся, так и неработающим пенсионерам.

Надбавка сохраняется до момента достижения ребенком 18 лет или завершения очного образования до 23-летнего возраста, независимо от трудовой деятельности родителя. При наличии двух родителей-пенсионеров увеличение назначается каждому.

Повышенная пенсия не выплачивается при отчислении ребенка из учебного заведения, переводе на заочное или вечернее обучение, призыве в армию. Во время академического отпуска выплата сохраняется. Обязательное условие - иждивенец не должен работать.

Для оформления надбавки необходимо подать заявление через Госуслуги или в клиентской службе СФР. За детей, родившихся после 1 января 2024 года, доплата назначается автоматически без заявления.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
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