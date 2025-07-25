В Башкирии скончался мастер спорта по борьбе куреш Рамиль Баширов

00:25, 25 июл 2025

В селе Старые Тукмаклы Кушнаренковского района прошли похороны известного борца, мастера спорта России по национальной борьбе Рамиля Баширова. Об этом рассказал руководитель муниципалитета Марат Латыпов в социальных сетях.

Рамиль Баширов вписал свое имя в летопись отечественной спортивной борьбы. В семнадцатилетнем возрасте он завоевал титул чемпиона России и Башкирии. Спустя пятнадцать лет, в 1987 году, получил почетное звание мастера спорта. С 1981 по 2003 год спортсмен неоднократно одерживал победы на районных сабантуях, демонстрируя силу и настойчивость множеству поколений атлетов.

Марат Латыпов подчеркнул, что Рамиль Набиевич являлся одним из создателей национальной борьбы куреш в Кушнаренковском районе. Его приверженность данному спорту воодушевляла молодых людей, и он превратился в подлинный образец для юного поколения. Баширов передавал свой опыт и знания, содействуя развитию куреша в районе. Несмотря на высокие достижения, он сохранял простоту и душевность, организовывал праздник «Батырлар җыены».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал главы администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова