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В Башкирию придет похолодание с дождями

В Башкирию придет похолодание с дождями

23:43, 25 июл 2025

В Башкирии ожидается резкое похолодание. О грядущей смене погоды с осадками информирует Башгидромет.

В субботу, 26 июля, прогнозируется облачность с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, на востоке — умеренный.

Температура ночью составит +10…+15 °С, днём воздух прогреется до +19…+24 °С. Ветер северной четверти, умеренный.

Синоптики отмечают, что тенденция к похолоданию сохранится: до конца декады среднесуточные температуры установятся на 1 градус ниже нормы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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