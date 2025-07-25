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Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии

Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии

23:57, 25 июл 2025

Социальный фонд России объявил о повышении пенсий с 1 августа. Корректировка коснется нескольких групп получателей.

Перерасчет страховых выплат затронет работающих пенсионеров, которые официально трудились в прошедшем году и за которых наниматели перечисляли обязательные взносы. Процедура пройдет в автоматическом режиме без подачи документов.

Размер доплаты индивидуален и зависит от накопленного пенсионного коэффициента и его цены. Максимум за 12 месяцев трудовой деятельности пенсионер может заработать три балла. При текущей стоимости одного коэффициента 145,69 рубля предельная надбавка составит 437,07 рубля.

Увеличение выплат также ждет граждан, отметивших 80-летие в июле. Им назначат удвоенную фиксированную доплату к страховым выплатам в размере 17 815,4 рубля. Пересчет коснется тех, кто в июле оформил первую группу инвалидности — их фиксированная часть возрастет на 8 907,7 рубля.

Указанным категориям положены компенсации по уходу: к страховой пенсии прибавят 1314 рублей, к государственной — 1377 рублей. Фонд подчеркивает: доплата назначается только по одному основанию.

Получателей уведомляют: обращения в ведомство не требуется. Средства поступят в августе согласно установленному порядку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
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