Синоптики расстроили жителей Башкирии прогнозом погоды

23:51, 26 июл 2025

Резкое снижение температуры, осадки и туман ожидаются на территории Башкирии в воскресенье, 27 июля. Прогноз погоды предоставили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

По республике установится облачная погода с прояснениями. Днём, а местами и ночью, пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут +8…+13°C, днём температура не превысит +16…+21°C. В Уфе будет прохладнее: ночные температуры в пределах +9…+11°C, дневные составят +16…+18°C. Осадки в столице вероятны в течение дня. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Автомобилистов предупреждают об ухудшении дорожных условий: ночью и утром местами ляжет туман с видимостью 500–1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash