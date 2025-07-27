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Башкирию накроют дожди с туманом: синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах

Башкирию накроют дожди с туманом: синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах

21:50, 27 июл 2025

В Республике Башкортостан в понедельник, 28 июля 2025 года, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Жителей региона ждут периодические дожди, усиление ветра и туман, который осложнит ситуацию на дорогах. Соответствующий прогноз опубликовал республиканский гидрометцентр — Башгидромет.

Согласно данным синоптиков, на территории республики будет преобладать облачная погода. Прогнозируются дожди, при этом в восточных районах они могут оказаться сильными. Ветер северного направления ночью будет слабым, 0-5 м/с, однако днем его скорость возрастёт до 5-10 м/с. На западе Башкирии ожидаются порывы до 15 м/с. Температурные показатели ночью составят от +9°С до +14°С, днём воздух прогреется до +18°С…+23°С.

Специалисты акцентируют внимание на рисках для автомобилистов. Из-за осадков видимость на трассах может сократиться до 1-2 километров. Кроме того, утром на некоторых участках дорог возможен туман, ограничивающий видимость до 500-1000 метров.

В Уфе метеорологическая обстановка будет аналогичной. В столице также прогнозируется облачность и кратковременные дожди. Северный ветер днём усилится до 5-10 м/с. Ночью столбики термометров в городе покажут +12°С…+14°С, а в дневное время — от +19°С до +21°С.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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