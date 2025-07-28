Погода в Башкирии резко испортится

20:38, 28 июл 2025

Башгидромет предупредил жителей республики о резком ухудшении погоды во вторник. Синоптики сообщили об этом в понедельник.

29 июля небо над Башкирией заволокут тучи, а солнце будет показываться лишь изредка. Ночью осадки охватят практически всю территорию региона, наиболее интенсивные ливни пройдут в восточной части республики. Днем дождь ослабнет, однако полностью не прекратится.

Северный и северо-восточный ветер достигнет скорости 5-10 м/с, в отдельных районах днем порывы усилятся до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +12…+17°С, днем — +22…+27°С.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность: утренний и ночной туман может ограничить обзор до 500-1000 метров.

В столице республики погода будет аналогичной: облачность с периодическими осадками, северо-восточный ветер 5-10 м/с с усилением до 14 м/с днем. Температурный режим: ночью +15…+17°С, днем +22…+24°С.

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Автор: Семен Подгорный