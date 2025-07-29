Башкирию ждет дождливый финал июля

22:30, 29 июл 2025

Финал июля принесёт в Башкирию прохладную и дождливую погоду. Об этом во вторник, 29 июля, информирует Башгидромет, представляя прогноз на среду, 30 июля.

По республике ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, а в восточной части региона ночью возможны умеренные осадки.

Ветер прогнозируется северного направления, его скорость составит 5–10 м/с, однако днём порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до отметок +12…+17°С, днем воздух прогреется до комфортных +20…+25°С.

На отдельных участках дорог в ночные и утренние часы возможен туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров. В зоне осадков видимость также может сократиться до 1–2 километров.

В Уфе 30 июля синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью не исключён небольшой дождь, днём без существенных осадков.

Ветер северный, 5–10 м/с, днём с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в столице ночью +14…+16°С, днём +22…+24°С.

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Автор: Семен Подгорный