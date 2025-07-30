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Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки

Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки

21:37, 30 июл 2025

В Башкирии на смену затяжным ливням приходит улучшение погоды. Об этом информирует Башгидромет, представив прогноз на 31 июля.

После периода непрекращающихся осадков жителей республики ждёт передышка. Согласно данным синоптиков, в регионе установится переменная облачность. Небольшие дожди вероятны лишь на юго-востоке территории. Ветер ожидается северного и северо-восточного направлений, его скорость составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9…+14°С, а днем воздух сможет прогреться до комфортных +20…+25°С.

В столице республики также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+14°С, днём же ожидается от +22 до +24°С при северном ветре.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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