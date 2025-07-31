Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром

22:45, 31 июл 2025

Первый день августа принесёт в Башкирию прохладную погоду с северным ветром. Такой прогноз на пятницу, 1 августа, представили в Башгидромете.

По информации синоптиков, в республике ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +23…+28°C. Северный и северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 2–7 м/с, днем его порывы усилятся до 9–14 м/с. Метеорологи также предупреждают водителей о возможной дымке на дорогах ночью и утром с ухудшением видимости до 1–2 километров.

В Уфе 1 августа прогнозируется похожая метеорологическая картина с переменной облачностью и без осадков.

Ночью в столице будет +13…+15°C, днём воздух прогреется до +26…+28°C. Ветер ожидается северный, северо-восточный со скоростью 2–7 м/с.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash